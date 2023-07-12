Издание утверждает, что не смогло подтвердить или опровергнуть слова украинского чиновника. Однако журналисты рассказывают данные, которые сами сумели получить.

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Что рассказал Данилов о поддержке Пригожина

Есть очень много командиров, которые симпатизируют "Вагнеру" и не хотят следовать за Путиным,

– заявил Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины пояснил, что ему известно о 14 российских генералах, поддерживающих владельца вагнеровцев Евгения Пригожина.

Журналисты иностранного издания отмечают, что во время похода вагнеровцев на Москву российские войска не выполнили приказа остановить мятежников. Их часть была солидарна с Пригожиным и разделяла его разочарование российским командованием, другую часть мятеж застал врасплох.

Пригожин поддерживали как военные, так и местные

Издание отмечает, что утром 24 июня вагнеровцы прибыли в Ростов, являющийся важным центром управления операциями России в Украине. Уже через несколько часов в сети появилось видео, на котором Пригожин "говорит с российскими командирами".

Ориентировочно в это же время другие колонны ЧВК "Вагнера" выдвинулись в сторону Москвы по трассе М-4. Они ехали через российский гарнизонный город Богучар, где дислоцируется российская военная часть. Жители города рассказали, что военные не сопротивлялись вагнеровцам, и что значительное количество людей в городе, включая военнослужащих, симпатизировали вагнеровцам, совершившим мятеж.

Кого еще нам поддерживать? Хоть один достойный человек, который не испугался,

– сказала журналистам местная жительница о Пригожине.

Другая же объяснила, что ЧВК "Вагнер" имеет широкую поддержку в городе и что многие наемники Пригожина – выходцы из Богучара. Она добавила, что "они все друзья".

Обратите внимание! Евгений Пригожин устроил мятеж 24 июня 2023 года и заявлял о намерениях дойти до Москвы. Через некоторое время после сообщения, что вагнеровцы ориентировочно в 200 километрах от Москвы, их владелец "передумал" и вернул боевиков в полевые лагеря. Сам Пригожин должен был отправиться в Беларусь.