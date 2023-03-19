Данилов подчеркнул, что все нужно делать вовремя. Он вспомнил, что мир "промолчал в 2008 году по Грузии, когда мир промолчал в 2014 году, когда российские террористы из-за применения ЗРК "Бук" сбили гражданский самолет, в котором находились 298 человек, а там было 80 детей, из них было трое младенцев ".

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Данилов упомянул о MH17

Сегодня есть 2023 год – никакой ответственности этот террорист не понес. На борту этого лайнера находились 217 граждан-членов стран НАТО. Тогда защищает ли НАТО своих граждан? Или нет? У меня есть большой вопрос,

– сказал он.

Напомним, что суд в Нидерландах 17 ноября прошлого года признал виновными в крушении самолета рейса MH17 и гибели 298 человек на его борту граждан России Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко. Они заочно получили пожизненные сроки заключения и должны возместить родственникам погибших 16 миллионов евро.

Кроме того, суд определил, что самолет Боинг-777, выполнявший рейс MH17, в июле 2014 года был сбит ракетой российского производства, выпущенной с поля на востоке Украины. Тогда же суд установил, что у России был "общий контроль" над вооруженными группировками в Донецке, начиная с мая 2014 года.

Россия отреагировала на решение суда, заявив, что он находился под "беспрецедентным давлением нидерландских политиков". Впоследствии спикер Владимира Путина Дмитрий Песков выразил сожаление, что Россия "не была допущена к расследованию".

8 февраля стало известно, что международные прокуроры заканчивают расследование по делу об уничтожении самолета. Представители обвинения заявили журналистам об обнаружении "явных признаков", что президент России Владимир Путин согласовал применение в Украине российской ракетной системы, сбившей самолет. Впрочем, по их словам, доказательства причастности Путина и других российских должностных лиц недостаточно четки, поэтому они завершают расследование без предъявления новых обвинений.

С Россией невозможно о чем-то договариваться

И сейчас мир продолжает бояться России. И это огромное заблуждение. Огромная ошибка мира в том, что они считают, что с Россией могут вести какие-то переговоры, что они о чем-то с ними могут договориться,

– подчеркнул Данилов.

Также он подчеркнул, что Россия – это страна, с которой вы ни о чем договориться нельзя. Потому что россияне никогда не держат свое слово.