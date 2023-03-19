Об этом в интервью сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что некоторые процессы, вызванные российским вторжением в Украину, будут отражаться и на всем мировом сообществе.
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Что задумал Путин
По словам Данилова, у Путина большое желание, чтобы ближайшие год, два, три появилось такое явление как голод.
И то, что мы уже не сможем поставлять столько продуктов питания, сколько мы до этого поставляли как страна, которая кормила огромное количество населения в мире, Путин будет этим пользоваться. Это один из планов Путина. Почему я и говорю, что с ним надо заканчивать как можно скорее,
– подчеркнул секретарь СНБО.
Данилов подчеркнул, что для Украины вопрос №1 – это жизнь наших граждан, которых уничтожает Путин. Однако вопрос мирового голода, который Путин программирует, не менее важен. Мир должен поставить точку.
Прогнозы неутешительны
Секретарь СНБО объяснил, что у Украины есть расчеты, которые уже презентовали президенту и Кабмину.
"И там по расчетам выходит, что когда мир в 2040 – 2050 годах выйдет на население примерно в 10 миллиардов граждан мира, имеем в виду, что дополнительно нужно будет 265 миллионов протеинов. Где их брать – мир не знает", – добавил он.
И чем больше будет территорий, на которых будут происходить такие вещи, как сегодня происходят на территории нашей страны, тем больше будут вызовы.
Следует отметить, что война России против Украины действительно оказывает влияние на весь мир. В частности, Путин пытался прекратить экспорт украинского зерна, чтобы увеличить голод в разных странах. Россия прибегла и к блокировка зернового коридора только через 3 месяца, как экспорт зерна из Украины, хоть и в меньших объемах, снова стал доступен.
Добавим, что на днях "зерновое соглашение" продлили еще на 4 месяца, то есть 120 дней. Это уже подтвердили все стороны.