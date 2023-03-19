Об этом в интервью сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что некоторые процессы, вызванные российским вторжением в Украину, будут отражаться и на всем мировом сообществе.

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Что задумал Путин

По словам Данилова, у Путина большое желание, чтобы ближайшие год, два, три появилось такое явление как голод.

И то, что мы уже не сможем поставлять столько продуктов питания, сколько мы до этого поставляли как страна, которая кормила огромное количество населения в мире, Путин будет этим пользоваться. Это один из планов Путина. Почему я и говорю, что с ним надо заканчивать как можно скорее,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что для Украины вопрос №1 – это жизнь наших граждан, которых уничтожает Путин. Однако вопрос мирового голода, который Путин программирует, не менее важен. Мир должен поставить точку.

Прогнозы неутешительны

Секретарь СНБО объяснил, что у Украины есть расчеты, которые уже презентовали президенту и Кабмину.

"И там по расчетам выходит, что когда мир в 2040 – 2050 годах выйдет на население примерно в 10 миллиардов граждан мира, имеем в виду, что дополнительно нужно будет 265 миллионов протеинов. Где их брать – мир не знает", – добавил он.

И чем больше будет территорий, на которых будут происходить такие вещи, как сегодня происходят на территории нашей страны, тем больше будут вызовы.

Это важно! Украина - одна из крупнейших стран-производителей зерна в мире. И в 2022 году Россия не только делала земли непригодными для выращивания зерна, но и блокировала его экспорт. А также сама крала украинское зерно.

Следует отметить, что война России против Украины действительно оказывает влияние на весь мир. В частности, Путин пытался прекратить экспорт украинского зерна, чтобы увеличить голод в разных странах. Россия прибегла и к блокировка зернового коридора только через 3 месяца, как экспорт зерна из Украины, хоть и в меньших объемах, снова стал доступен.

Добавим, что на днях "зерновое соглашение" продлили еще на 4 месяца, то есть 120 дней. Это уже подтвердили все стороны.