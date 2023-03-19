Про це в інтерв'ю сказав секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що певні процеси, спричинені російським вторгненням в Україну, будуть відображатися і на всьому світовому співтоваристві.

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Що задумав Путін

За словами Данілова, Путін має велике бажання, щоб найближчі рік, два, три з'явилося таке явище, як голод.

І те, що ми вже не зможемо постачати стільки продуктів харчування, скільки ми постачали до цього як країна, яка годувала величезну кількість населення у світі, Путін буде цим користуватися. Це один із планів Путіна. Чому я й кажу, що з ним треба закінчувати якомога швидше,

– наголосив секретар РНБО.

Данілов наголосив, що для України питання №1 – це життя наших громадян, яких нищить Путін. Однак питання світового голоду, який Путін програмує, не менш важливе. Світ має поставити крапку.

Прогнози невтішні

Секретар РНБО пояснив, що Україна має розрахунки, які вже презентували президенту і Кабміну.

"І там за розрахунками виходить, що коли світ у 2040 – 2050 роках вийде на населення приблизно у 10 мільярдів громадян світу, маємо на увазі, що додатково треба буде 265 мільйонів протеїнів. Де їх брати – світ не знає", – додав він.

І чим більше буде територій, на яких будуть відбуватися такі речі, як сьогодні відбуваються на території нашої країни, тим більші будуть виклики.

Це важливо! Україна є однією з найбільших країн-виробників зерна у світі. І під час 2022 року Росія не лише робила землі непридатними для вирощування зерна, а й блокувала його експорт. А також сама крала українське зерно.

Варто зазначити, що війна Росії проти України дійсно має вплив на весь світ. Зокрема, Путін намагався припинити експорт українського зерна, щоб збільшити голод у різних країнах. Росія вдалася й до блокування зернового коридору лише через 3 місяці, як експорт зерна з України, хоч і в менших об'ємах, знову став доступним.

Додамо, що днями "зернову угоду" продовжили ще на 4 місяці, тобто 120 днів. Це вже підтвердили усі сторони.