Річ не в посередниках, а у відповідальності. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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"Мінська-3" не буде

Якщо хтось хоче брати на себе функцію посередника, то повинен бути відповідальним. Цей процес має бути процес зрозумілий для суспільства.

Якщо хтось вважає, що десь підкилимно можна підписати "Мінськ-3", як це робилося з незрозумілими людьми, з незрозумілими повноваженнями, з незрозумілими наслідками на час підписання, але зі зрозумілими вже з середньостроковій дії, я думаю, що такого у нас не буде,

– наголосив Данілов.

Посередниками можуть бути країни, до яких є довіра.

Проєкт "Синергія"

Данілов нагадав, що в апараті РНБО є проєкт, який називається "Синергія". Його розробляли близько 7 – 8 місяців. Також Данілов наголосив, хочеться, щоб настав час, коли проєкт набуде нарисів документа. Це синергія країн, які мають спільні інтереси з захисту своїх національних інтересів спільно.

Секретар РНБО наголосив, якщо ви знаходите спільні точки дотику там, де є спільний інтерес, ви будете співпрацювати. Якщо немає спільного інтересу, то це не співпраця.

Чиновник навів приклад ОДКБ. Організація розвалюється, тому що Москва вважала, що розумніша за розумних. За словами Данілова, імперська пихатість їх найближчим часом і поховає.