Данілов наголосив, що, на жаль, деякі держави підтримують позицію про "затяжну війну". Кожна країна має свій інтерес та зиск з подій, які відбуваються у світі. Україна має це розуміти та робити певну корекцію на ці речі.

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За словами Данілова, надія Росії затягнути війну на дуже довго – вже на межі. Щоб підсилюватися, країні-терористці потрібні інші країни. Україні вони добре відомі. Насамперед мовиться про Іран. Він допомагає Росії зброєю.

Окрім того, у зоні ризику ще декілька держав. Водночас наразі вони не перейшли межу.

І, звичайно, є велике сподівання у росіян на великий Китай, що він буде допомагати Росії. Ми не розуміємо, для чого Китаю допомагати Росії, для чого потрібна ця річ. Тому що Китай – велика країна, країна, яка має свій шлях розвитку. І чи буде поєднання цих речей, тоді треба розуміти, як на це має реагувати світ,

– наголосив Данілов.

Він додав: Україна вважає, що Китай – окрема країна, яка не стане спільником Росії. Бо країни-спільники Росії – спільники країни-терористки у вбивстві цивільного населення, у вбивстві дітей.

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