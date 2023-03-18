Данилов подчеркнул, что, к сожалению, некоторые государства поддерживают позицию о "затяжной войне". Каждая страна имеет свой интерес и выгоду от происходящих в мире событий. Украина должна понимать и делать определенную коррекцию на эти вещи.

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По словам Данилова, надежда России затянуть войну на очень долго – уже на грани. Чтобы усиливаться, стране-террористу нужны другие страны. Украине они хорошо известны. В первую очередь говорится об Иране. Он помогает России оружием.

Кроме того, в зоне риска еще несколько стран. В то же время, они не перешли границу.

И, конечно, есть большая надежда у россиян на великий Китай, что Китай будет помогать России. Мы не понимаем, зачем Китаю помогать России, зачем нужна эта вещь. Потому что Китай – большая страна, у которой свой путь развития. И будет ли сочетание этих вещей, тогда надо понимать, как на это должен реагировать мир,

– подчеркнул Данилов.

Он добавил, что Украина считает, что Китай – отдельная страна, которая не станет сообщником России. Ибо страны-союзники России – союзники страны-террориста в убийстве гражданского населения, в убийстве детей.

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