Это нонсенс, – Данилов о расцвете бизнес Медведчука после оккупации Крыма
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает недопустимым тот факт, что во времена оккупации Крыма и войны на Донбассе бизнес нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука шел вверх. Кроме того, странно, что государственная собственность оказалась в руках кума Владимира Путина.
Источник:LB.ua
Речь идет о части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", которую ранее решением СНБО вернули в собственность Украины.
Важно Ваше дело – труба, – Зеленский заявил о повреждении "трубы Медведчука"
В этом контексте Данилов возмутился, что собственность украинского народа по непонятным причинам начала работать на определенную структуру, аффилированную непосредственно с Россией.
Он добавил, что действующим политикам, которые вероятно причастны к незаконной приватизации Медведчуком части нефтепродуктопровода, не стоит рассчитывать на "закон кошки".
Они (политики – 24 канал) считают, что самые умные и обведут всех вокруг пальца. Мир очень изменился с тех пор, как начали применяться современные средства обмена информацией,
– отметил Данилов.
Он добавил, что у нас очень много "котов", которые пьют "украинское молоко" и считают, что этого никто не увидит, а в современном мире это сделать уже невозможно. Секретарь СНБО подытожил, что рано или поздно все станет на свои места.
Актуально Медведчук уйдет из Украины, – Лещенко
Что известно о нефтепродуктопроводе "Самара – Западное направление"
- Его построили во времена СССР и после провозглашения независимости Украины в 1991 году он должен был перейти в собственность государства. Но при содействии дочерней компании российского "Транснефтепродукта" этого не произошло.
- В 2017 году в результате неправомерного решения суда часть нефтепродуктопровода перешла "ПрикарпатЗападТранс". Конечным владельцем компании является Анатолий Шефер, которого связывают с Медведчуком.
- 19 февраля СНБО ввела санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Вместе с тем СНБО решил вернуть в государственную собственность так называемую "трубу Медведчука".
Поделиться новостью