Секретарь СНБО Алексей Данилов считает недопустимым тот факт, что во времена оккупации Крыма и войны на Донбассе бизнес нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука шел вверх. Кроме того, странно, что государственная собственность оказалась в руках кума Владимира Путина.

Речь идет о части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", которую ранее решением СНБО вернули в собственность Украины.

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В этом контексте Данилов возмутился, что собственность украинского народа по непонятным причинам начала работать на определенную структуру, аффилированную непосредственно с Россией.

Он добавил, что действующим политикам, которые вероятно причастны к незаконной приватизации Медведчуком части нефтепродуктопровода, не стоит рассчитывать на "закон кошки".

Интересно! "Закон кошки" заключается в том, что кошка пьет молоко с закрытыми глазами и считает, что ее никто не видит.

Они (политики – 24 канал) считают, что самые умные и обведут всех вокруг пальца. Мир очень изменился с тех пор, как начали применяться современные средства обмена информацией,

– отметил Данилов.

Он добавил, что у нас очень много "котов", которые пьют "украинское молоко" и считают, что этого никто не увидит, а в современном мире это сделать уже невозможно. Секретарь СНБО подытожил, что рано или поздно все станет на свои места.

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Что известно о нефтепродуктопроводе "Самара – Западное направление"