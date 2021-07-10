Секретарь Совета национальной безопасности и обороны отметил, что информация о якобы продаже сети АЗС Glusco, которую связывают с кумом Путина, не соответствует действительности.

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Данилов опроверг продажу АЗС

Введенные санкции в отношении Медведчука действуют в полном объеме. Информация, которую целенаправленно распространяют в СМИ о якобы ослаблении санкционного режима в отношении Медведчука и его активов или то, что "санкции не работают", – сознательная и целенаправленная дезинформация общества, которая не соответствует действительности,
– написал Алексей Данилов.

"Не соответствует действительности и распространенная отдельными медиа информация о якобы покупке сети автозаправочных станций, которая принадлежит Медведчуку одной из коммерческих структур", – отметил украинский политик.

Санкционное законодательство действует

По его словам, все процессы в части соблюдения и выполнения санкционного законодательства находятся исключительно в правовом поле, а не в "подковерном режиме", как к этому привыкли "создатели" коррупционно-олигархической системы".

И не важно, касается это отечественной или иностранной кампании, которые могут ошибочного допустить, что имеют карт-бланш на действия вне правового поля Украины,
– добавил секретарь СНБО.

Санкции против Медведчука: основное


Санкции СНБО против Тараса Козака и Виктора Медведчука / инфографика 24 канала