Секретар Ради національної безпеки й оборони наголосив, що інформація про нібито продаж мережі АЗС Glusco, яку пов'язують з кумом Путіна, не відповідає дійсності.

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Данілов заперечив продаж АЗС

Введені санкції щодо Медведчука діють в повному обсязі. Інформація, яку цілеспрямовано поширюють у ЗМІ про нібито ослаблення санкційного режиму щодо Медведчука і його активів або те, що "санкції не працюють", – свідома і цілеспрямована дезінформація суспільства, яка не відповідає дійсності,

– написав Олексій Данілов.

"Не відповідає дійсності й поширена окремими медіа інформація про начебто купівлю мережі автозаправних станцій, яка належить Медведчуку однією з комерційних структур", – зазначив український політик.

Санкційне законодавство діє

За його словами, всі процеси у частині дотримання та виконання санкційного законодавства перебувають виключно "у правовому полі, а не у "підкилимному режимі", як до цього звикли "творці" корупційно-олігархічної системи".

І не важливо стосується це вітчизняної, чи іноземної кампанії, які можуть помилкового допустити, що мають карт-бланш на дії поза правовим полем України,

– додав секретар РНБО.

Зверніть увагу! Напередодні низка українських медіа з посиланням на джерела поширила інформацію про те, що азербайджанська компанія SOCAR нібито купує мережу АЗС Glusco, яку пов'язують з підсанкційним Медведчуком.

Санкції проти Медведчука: основне

РНБО 19 лютого наклала санкції на нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко терміном на 3 роки.

Обмеження ввели проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Зокрема, під санкції потрапили 5 літаків, на яких літали з Києва до Москви.

Рада нацбезпеки ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

РНБО 2 лютого застосувала санкції проти Тараса Козака. Тоді заблокували медведчуківські телеканали ZIK, NewsOne та "112-Україна".

Санкції РНБО проти Тараса Козака та Віктора Медведчука / Інфографіка 24 каналу