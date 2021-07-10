Секретар Ради національної безпеки й оборони наголосив, що інформація про нібито продаж мережі АЗС Glusco, яку пов'язують з кумом Путіна, не відповідає дійсності.
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Данілов заперечив продаж АЗС
Введені санкції щодо Медведчука діють в повному обсязі. Інформація, яку цілеспрямовано поширюють у ЗМІ про нібито ослаблення санкційного режиму щодо Медведчука і його активів або те, що "санкції не працюють", – свідома і цілеспрямована дезінформація суспільства, яка не відповідає дійсності,
– написав Олексій Данілов.
"Не відповідає дійсності й поширена окремими медіа інформація про начебто купівлю мережі автозаправних станцій, яка належить Медведчуку однією з комерційних структур", – зазначив український політик.
Санкційне законодавство діє
За його словами, всі процеси у частині дотримання та виконання санкційного законодавства перебувають виключно "у правовому полі, а не у "підкилимному режимі", як до цього звикли "творці" корупційно-олігархічної системи".
І не важливо стосується це вітчизняної, чи іноземної кампанії, які можуть помилкового допустити, що мають карт-бланш на дії поза правовим полем України,
– додав секретар РНБО.
Санкції проти Медведчука: основне
- РНБО 19 лютого наклала санкції на нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко терміном на 3 роки.
- Обмеження ввели проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Зокрема, під санкції потрапили 5 літаків, на яких літали з Києва до Москви.
- Рада нацбезпеки ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".
- РНБО 2 лютого застосувала санкції проти Тараса Козака. Тоді заблокували медведчуківські телеканали ZIK, NewsOne та "112-Україна".
Санкції РНБО проти Тараса Козака та Віктора Медведчука / Інфографіка 24 каналу