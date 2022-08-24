Об этом Алексей Данилов рассказал в интервью. Секретарь СНБО отметил, что фактическая подготовка к полномасштабному вторжению началась еще с декабря 2019 года.

Обратите внимание фсб готовит серию терактов с массовыми жертвами в россии, – Данилов

Украина пол года сдерживает российское нашествие

Алексей Данилов подчеркнул, что заявления о том, что Украина вроде бы не готовилась к российскому вторжению – не правда. Потому что если бы это действительно было так – сейчас бы от российской агрессии страдали другие страны.

Мы фактически готовились к войне с декабря 2019 года, и все утверждения, которые мы этим не занимались, совершенно не соответствуют действительности. Если бы мы не готовились к войне, сегодня российские танки были бы в Варшаве, Праге, Таллинне и Вильнюсе,

– подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что именно благодаря усилиям украинцев Европа сейчас живет другой жизнью и избегает военной агрессии.

Также Данилов отметил тот факт, что россия надеялась на бегство Владимира Зеленского из Киева. На эвакуации президента настаивали и иностранные партнеры. Однако глава государства остался в столице, и для этого заранее, по словам Данилова, готовили все необходимое.

Украинские войска продолжают уничтожать врага

По данным Оперативного командования "Юг", за сутки 23 августа украинские войска нанесли удары по скоплению живой силы врага с помощью благодаря работе ракетно-артиллерийских подразделений и 3 вертолетов.

В районах Нововознесенского, Архангельского и Правдиного российские оккупанты потеряли:

13 человек из личного состава;

самоходную гаубицу "Мста-С";

3 единицы автомобильной техники;

склад боеприпасов в Нововоскресенском.

Интересно – Зеленский ответил на угрозу масштабных обстрелов 24 августа: смотрите видео