Про це Олексій Данілов розповів в інтерв'ю. Секретар РНБО наголосив, що фактична підготовка до повномасштабного вторгнення почалася ще з грудня 2019 року.

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Україна пів року стримує російську навалу

Олексій Данілов наголосив, що заяви про те, що Україна буцімто не готувалася до російського вторгнення – не правда. Тому, що якби це й справді було так – зараз би від російської агресії страждали інші країни.

Ми фактично готувалися до війни з грудня 2019 року, і всі твердження, що ми цим не займалися, абсолютно не відповідають дійсності. Якби ми не готувалися до війни, сьогодні російські танки були б у Варшаві, Празі, Таллінні та Вільнюсі,

– наголосив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що саме завдяки зусиллям українців Європа зараз живе іншим життям й уникає військової агресії.

Також Данілов відзначив той факт, що росія сподівалася на втечу Володимира Зеленського з Києва. На евакуації президента наполягали й іноземні партнери. Однак глава держави залишився у столиці й для цього заздалегідь, за словами Данілова, готували все необхідне.

Українські війська продовжують нищити ворога

За даними Оперативного командування "Південь", за добу 23 серпня українські війська завдали ударів по скупченню живої сили ворога за допомогою завдяки роботі ракетно-артилерійських підрозділів та 3 гелікоптерам.

У районах Нововознесенського, Архангельського і Правдиного російські окупанти втратили:

13 осіб з особового складу;

самохідну гаубицю "Мста-С";

3 одиниці автомобільної техніки;

склад боєприпасів у Нововоскресенському.

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