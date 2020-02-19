Данилов объяснил, почему процесс разведения тормозится из-за боевиков

Боевики подконтрольных России вооруженных формирований на Донбассе не хотят отступать от занятых позиций на участках разведения войск. О них договорились во время встречи президентов в нормандском формате.

Боевики не хотят отводить войска у Станицы Луганской и Новоселовки-2. Об этом заявил Алексей Данилов в интервью одному из украинских телеканалов.

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Там войска надо развести для создания гуманитарных коридоров, чтобы граждане могли свободно передвигаться.

Каждая сторона желает держать свои позиции. Мы выходим больше из гуманитарных вопросов... А та сторона смотрит на все это со стороны военного процесса и для них это принципиальные вещи,

– добавил он.

Справка. Разведение войск на Донбассе еще на трех участках согласовали на встрече "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года. Впоследствии украинская сторона в ТКГ предложила осуществить разведения в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, Новоселовки Второй, вблизи Авдеевки, и у КПВВ "Гнутово". Примерно согласовали только участок Гнутово.



Карта мест разведения сил на Донбассе / Инфографика 24 канала