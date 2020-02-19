14:49
19 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО ООН КОРОНАВИРУС 2020 РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: двойники Путина хотят соревноваться с Ривзами. Гениальная схема Рогозина
      Вєсті Кремля
      22:12, 18 февраля
      Вести.UA: Послание мира от Януковича. Политический вертеп Авакова
      Вєсті.UA
      20:20, 18 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО ООН КОРОНАВИРУС 2020 РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Данилов объяснил, почему процесс разведения тормозится из-за боевиков

      - Читати новину українською
      Почему боевики не согласовывают следующие участки разведения – объяснение Данилова / Фото журналистки 24 канала Оксаны Тропотяги

      Боевики подконтрольных России вооруженных формирований на Донбассе не хотят отступать от занятых позиций на участках разведения войск. О них договорились во время встречи президентов в нормандском формате.

      Боевики не хотят отводить войска у Станицы Луганской и Новоселовки-2. Об этом заявил Алексей Данилов в интервью одному из украинских телеканалов.

      Интересно: Разведение сил на Донбассе показывает миру, что россияне не хотят мира, – Волкер

      Там войска надо развести для создания гуманитарных коридоров, чтобы граждане могли свободно передвигаться.

      Каждая сторона желает держать свои позиции. Мы выходим больше из гуманитарных вопросов... А та сторона смотрит на все это со стороны военного процесса и для них это принципиальные вещи,
      –  добавил он.

      Справка. Разведение войск на Донбассе еще на трех участках согласовали на встрече "нормандской четверки" 9 декабря 2019 года. Впоследствии украинская сторона в ТКГ предложила осуществить разведения в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, Новоселовки Второй, вблизи Авдеевки, и у КПВВ "Гнутово". Примерно согласовали только участок Гнутово.

      розведення сил на Донбасі мапа розведення військ ОРДЛО карта
      Карта мест разведения сил на Донбассе / Инфографика 24 канала

      Последние новости о коронавирусе на лайнере "Diamond Princess": заболел уже 621 человек
      сегодня
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости Украины Новости политики СНБО Алексей Данилов Разведение войск
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:23 Точка невозврата: 19 февраля в истории Революции Достоинства
      Ірина Буртик
      сегодня , 14:22 "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя – неправы
      Олександр Бевза
      18 февраля , 13:01 Топ-10 "трансферов" из футбола в покер
      17 февраля , 17:08 Самые сильные компании мира находятся не в Америке: мнение миллиардера
      Тетяна Панасюк
      сегодня , 14:00 Страшный дефолт и проблемы с выполнением бюджета: о чем вопят те, кто не любит МВФ
      Сергій Фурса
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук