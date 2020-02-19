Данілов пояснив, чому процес розведення гальмує через бойовиків

Бойовики підконтрольних Росії збройних формувань на Донбасі не хочуть відступати від зайнятих позицій на ділянках розведення військ. Про нього домовились під час зустрічі президентів у нормандському форматі.

Бойовики не хочуть відводити війська біля Станиці Луганської та Новоселівки-2. Про це заявив Олексій Данілов в інтерв’ю одному із українських телеканалів.

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Там війська треба розвести для створення гуманітарних коридорів, щоб громадяни могли вільно пересуватися.

Кожна сторона має бажання тримати свої позиції. Ми виходимо більше з гуманітарних питань… А та сторона дивиться на все це з боку військового процесу і для них це є принципові речі,

– додав він.

Довідка. Розведення військ на Донбасі ще на трьох ділянках погодили на зустрічі "нормандської четвірки" 9 грудня 2019 року. Згодом українська сторона в ТКГ запропонувала здійснити розведення в районі залізничного мосту в Станиці Луганській, Новоселівки Другої, що поблизу Авдіївки, та біля КПВВ "Гнутове". Приблизно погодили лише ділянку Гнутового.



Карта місць розведення сил на Донбасі / Інфографіка 24 каналу