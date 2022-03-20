Как сообщает Харьковская областная прокуратура, в результате вооруженной агрессии России только в Харьковской области погибли 15 детей, еще более 40 – ранены.

К теме 56 стариков погибли на месте, – Гайдай об обстреле дома престарелых в Кременной

Последние преступления России: что известно

9 марта 2022 года в ночное время авиаударом в село Слобожанское Изюмского района уничтожен жилой дом. Погибли 2 женщины и 2 детей. Еще одна девочка 5 лет получила ранения.

Ночью 17 марта 2022 года во время обстрела жилого массива в Золочевской общине погибла женщина. Своим телом она закрыла 4-летнюю дочь, благодаря чему ребенок выжил, получив ранение. Также ранен мужчина.

19 марта 2022 года оккупанты обстреляли жилые дома в Индустриальном районе города Харькова, из-за чего погибло 5 мирных жителей. Среди погибших – 9-летний мальчик.

Харьковщина после обстрелов российскими оккупантами / Фото Харьковская областная прокуратура

Из-за бомбардировок и обстрелов рашистов повреждены более 60 учреждений образования. Отдельные из них разрушены полностью. К сожалению, даже эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий.