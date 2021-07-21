По данным Министерства финансов, 56% таможенников в процессе проверки показали положительный результат. В общем тестировали 9048 человек. Из них 496 должностных лиц продемонстрировали отличный результат.
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Наибольшее количество отличников – работники Буковинской и Полесской таможен.
Чиновникам пришлось сдать сразу 3 теста. Проверяли:
- знания таможенного и антикоррупционного законодательства;
- общие способности;
- благонадежность.
Рябикин озвучивал другие данные
В то же время еще в июне 2021 года Павел Рябикин рассказывал, что сотрудникам таможни пришлось пройти массовое тестирование. Чиновник подчеркивал, что оно состояло из 3 этапов. По данным Рябикина, лишь 55% протестированных прошли проверку.
Я делаю вывод, что нам нужно заменить около 50% сотрудников таможни,
– подчеркивал Рябикин.
Чиновник отметил, что новых работников ищет в вузах и ветеранских организациях АТО. Будущие сотрудники должны пройти обучение в Центре повышения квалификации таможни.