По данным Министерства финансов, 56% таможенников в процессе проверки показали положительный результат. В общем тестировали 9048 человек. Из них 496 должностных лиц продемонстрировали отличный результат.

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Наибольшее количество отличников – работники Буковинской и Полесской таможен.

Чиновникам пришлось сдать сразу 3 теста. Проверяли:

знания таможенного и антикоррупционного законодательства;

общие способности;

благонадежность.

Рябикин озвучивал другие данные

В то же время еще в июне 2021 года Павел Рябикин рассказывал, что сотрудникам таможни пришлось пройти массовое тестирование. Чиновник подчеркивал, что оно состояло из 3 этапов. По данным Рябикина, лишь 55% протестированных прошли проверку.

Я делаю вывод, что нам нужно заменить около 50% сотрудников таможни,

– подчеркивал Рябикин.

Чиновник отметил, что новых работников ищет в вузах и ветеранских организациях АТО. Будущие сотрудники должны пройти обучение в Центре повышения квалификации таможни.