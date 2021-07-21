За даними Міністерства фінансів, 56% митників у процесі перевірки показали позитивний результат. Загалом тестували 9048 людей. З них 496 посадовців продемонстрували відмінний результат.
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Найбільша кількість відмінників – працівники Буковинської та Поліської митниць.
Посадовцям довелося скласти відразу 3 тестів. Перевіряли:
- знання митного й антикорупційного законодавства;
- загальні здібності;
- благонадійність.
Рябікін озвучував інші дані
Водночас ще у червні 2021 року Павло Рябікін розповідав, що співробітникам митниці довелося пройти масове тестування. Посадовець наголошував, що воно складалося з 3 етапів. За даними Рябікіна, лише 55% протестованих пройшли перевірку.
Я роблю висновок, що нам потрібно замінити близько 50% співробітників митниці,
– наголошував Рябікін.
Посадовець зауважив, що нових працівників шукає у вишах та ветеранських організаціях АТО. Майбутні співробітники мають пройти навчання Центрі підвищення кваліфікації митниці.