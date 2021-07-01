Відповідне розпорядження про конкурс Кабмін ухвалив 30 червня. Повний перелік умов, які необхідні кандидату на посаду головного митника, опублікували на сайті уряду.

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Зарплата головного митника і умови конкурсу

Як ідеться в умовах конкурсу, посадовий оклад головного митника – 29 400 гривень. Також передбачені надбавки за ранг, оплати і премії. Термін, на який обиратимуть нового главу – 5 років із правом переобранням без конкурсу.

Заяви і документи учасників приймають до 7 липня 2021 року. Надсилати їх потрібно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням. Тестування кандидатів проводитимуть 13 липня.

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