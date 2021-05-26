Светлана Тихановская находилась в базе российского ведомства еще с 2020 года, однако теперь внезапно исчезла.
Читайте также В опасности весь мир, а не только белорусы, – Тихановская о режиме Лукашенко
Тихановскую убрали из базы МВД России
Информации о лидере белорусской оппозиции уже нет в базе данных российского МВД в части о людях, находящихся в розыске.
Пока неизвестно, с чем это связано – техническим сбоем или с тем, что Тихановскую целенаправленно забрали из списка людей, которых разыскивают. В российском МВД ситуацию еще не комментировали.
В то же время издание TUT.BY сообщило, что с базы также исчезла информация о розыске члена координационного совета оппозиции, бывшего министра культуры Беларуси Павла Латушко, однако там до сих пор есть данные об основателе NEXTA Степане Путиле.
Таков результат поиска Тихановской в базе / Скриншот с сайта МВД России