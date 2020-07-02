Президент США Дональд Трамп злился, когда ему во время ежедневных брифингов докладывали о вмешательстве России. Впоследствии разведка нашла способ, как избежать этого.

Ежедневно для президента США готовится бриф – President's Daily Brief. В него влючены важные новости, факты и события, которые следует знать руководителю государства. Туда входит и данные разведки, пишет CNN.

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Кроме того, разведчики ежедневно проводят для президента и устный брифинг. Именно во время таких брифингов Дональд Трамп был довольно зол, когда речь заходила о вмешательстве России во внутриполитические дела США.

Издание со ссылкой на несколько бывших высокопоставленных Белого дома, пишет, что Трамп высказывал недовольство концентрацией внимания на России

"Президент создал атмосферу, в которой не советовалось, если не запрещалось, вспоминать о каких-либо разведывательных данных, которые могут показать Россию не с лучшей стороны", – заявил один из собеседников.

Поэтому разведчики начали исключать информацию о России в устном брифинге, включая его только в письменный отчет, который мог содержать несколько страниц. Впоследствии оказалось, что Трамп их часто не читал.

Почему это важно

Информация о том, что Трамп не знаком с докладом разведки о деятельности России, возникла после того, как стало известно, что Кремль платил талибам за убийства американских и европейских солдат в Афганистане. В Белом доме заявили, что у них не было такой информации. Однако впоследствии добавили, что Трамп не знал об этой ситуации, так как не было подтвержденных данных.