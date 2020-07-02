Президент США Дональд Трамп злився, коли йому під час щоденних брифінгів доповідали про втручання Росії. Згодом розвідка знайшла спосіб, як уникнути це.

Щодня для президента США готується бриф – President's Daily Brief. У нього вкочені найважливіші новини, факти та події, які слід знати керівнику держави. Туди входить і дані розвідки, пише CNN.

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Окрім того, розвідники щодня проводять для президента й усний брифінг. Саме під час таких брифінгів Дональд Трамп був доволі розлючений, коли мова заходила про втручання Росії у внутрішньополітичні справи США.

Видання, з посиланням на декілька колишніх високопосадовців Білого дому, пише, що Трамп висловлював невдоволення концентрацією уваги на Росії

"Президент створив атмосферу, в якій не радилося, якщо не заборонялося, згадувати про будь-які розвідувальні дані, що можуть показати Росію не в найкращій ситуації", – заявив один із співрозмовників.

Відтак розвідники почали виключати інформацію про Росію з усного брифінгу, включаючи його лише у письмовий звіт, який міг містити кільканадцять сторінок. Згодом виявилося, що Трамп їх часто не читав.

Чому це важливо

Інформація про те, що Трамп не ознайомлений з доповіддю розвідки про діяльність Росії, виникла після того, як стало відомо, що Кремль платив талібам за вбивства американських та європейських солдат в Афганістані. У Білому домі заявили, що в них не було такої інформації. Однак згодом додали, що Трамп не знав про цю ситуацію, адже не було підтверджених даних.