В то страшное утро вместе с Дарьей в собственном доме погибла почти вся ее семья – мама и две сестрички, самой маленькой из которых было всего 7 лет.

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"Каждый, кто на нее смотрел, видел ее сияние"

Дарье было всего 18 лет. Она училась на втором курсе по специальности "Культурология" в Устранском католическом университете.

В учебном заведении вспоминают, что Дарья Базилевич была особенной. Не только одаренной и активной студенткой, но и очень светлым человеком. Студенты Дарью очень любили, а потому нежно называли Дарусей.

Одногруппница погибшей Ирина Макаревич говорит, что Даша была очень сильной и прекрасной, с сияющими темными глазами, похожими на большие галактики.

Она была очень, очень, очень особенной, какой-то ангелоподобной. Даша ничего ни о ком плохого не говорила. Она никогда не конфликтовала, всегда улыбалась. Когда на нее смотрел, то видел ее сияние,

– рассказывает подруга.

Ирина вспоминает, что Дарья всегда старательно готовилась к семинарам и имела теплые отношения с подругами и семьей.

"Думаю, именно благодаря семье Даша была такой прекрасной", – предположила одногруппница.

Дарья Базилевич с одногруппниками / Фото УКУ

Зоряна Верхола, студентка программы филологии УКУ, была ментором Дарьи на Курсе служения. Она вспоминает, что погибшая всегда улыбалась.

Она была низкого роста. Последний раз, когда ее обнимала, то говорила, что она такая маленькая, а я такая большая. Мы смеялись над этим. Если бы я знала, что это будет в последний раз, то бы немножко больше ее обнимала,

– признается Зоряна.

Зоряна Рыбчинская, руководитель бакалаврской программы по культурологии, на которой училась Дарья Базилевич, отмечает, что "Даруся была целеустремленной и ответственной, и это вдохновляло ее друзей и одногруппников".

Девушка отлично училась. Несмотря на активно обучение, она также участвовала в ряде волонтерских инициатив. Так, Дарья считала, что "волонтерство – это не только помощь военным. Мы должны помнить и об интеллектуальном развитии страны".