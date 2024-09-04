Погибшие жители дома упали вместе с лестничной клеткой. Об этом, со слов ГСЧС, рассказали очевидцы трагедии.
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Как выжил Ярослав Базилевич
Ярослав Базилевич, который потерял во время обстрела всю свою семью, предварительно, также находился с женой и детьми на лестничной клетке.
По словам очевидцев, незадолго до удара он ушел в квартиру – это и спасло ему жизнь.
Спасатель отметил, что это исключительно со слов местных жителей.
Спасатель об атаке на Львов 4 сентября: видео с телеграмм-каналов
Напомним, что Ярослав потерял всю свою семью – погибли его жена Евгения и 3 дочери: 7-летняя Эмилия, 18-летняя Дарья и 21-летняя Ярина.
Главное об атаке на Львов 4 сентября
- Утром 4 сентября российская армия нанесла по Львову ракетные удары.
- В результате обстрела частично разрушены дома на улицах Коновальца и Михновских.
- К сожалению, 7 человек погибли, среди них двое детей. После завершения спасательных работ стало известно о 64 пострадавших.
- Четверг, 5 сентября, во Львове объявили Днем траура.