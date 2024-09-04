Погибшие жители дома упали вместе с лестничной клеткой. Об этом, со слов ГСЧС, рассказали очевидцы трагедии.

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Как выжил Ярослав Базилевич

Ярослав Базилевич, который потерял во время обстрела всю свою семью, предварительно, также находился с женой и детьми на лестничной клетке.

По словам очевидцев, незадолго до удара он ушел в квартиру – это и спасло ему жизнь.

Спасатель отметил, что это исключительно со слов местных жителей.

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Напомним, что Ярослав потерял всю свою семью – погибли его жена Евгения и 3 дочери: 7-летняя Эмилия, 18-летняя Дарья и 21-летняя Ярина.

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