Загиблі жителі будинку впали разом зі сходовою кліткою. Про це, зі слів ДСНС, розповіли очевидці трагедії.

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Як вижив Ярослав Базилевич

Ярослав Базилевич, який втратив під час обстрілу всю свою сім'ю, попередньо, також перебував з дружиною та дітьми на сходовій клітці.

За словами очевидців, незадовго до удару він пішов у квартиру – це і врятувало йому життя.

Рятувальник наголосив, що це виключно зі слів місцевих жителів.

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Нагадаємо, що Ярослав втратив всю свою сім'ю – загинули його дружина Євгенія та 3 доньки: 7-річна Емілія, 18-річна Дарина та 21-річна Ярина.

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