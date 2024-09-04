Цього страшного ранку Ярослав Базилевич втратив усю свою сім'ю – дружину Євгенію і трьох доньок – 21-річну Ярину, 18-річну Дарину та 7-річну Емілію.

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Ярослав Базилевич – нащадок Івана Франка

Як виявилося, Ярослав Базилевич походить із роду славетного Івана Франка. Він є онуком Зоряна Базилевича (небожа Ольги Франко з Білевичів).

Страшна звістка про загибель усіх дівчат у цій сім'ї Базилевичів від сьогоднішньої атаки московських нелюдів… Сьогодні рід великого Франка зазнав прямого удару в серце від того страшного "темного царства", яке несе Росія,

– написала директор Інституту франкознавство в ЛНУ імені Івана Франка Наталя Тихолоз.

Росіяни вбили нащадків Івана Франка у Львові / Фото соцмережі

В УКУ оприлюдинили уривок з мотиваційного листа Дарини Базилевич, де дівчина писала, що чому вирішила вивчати культуру України, і що значить для неї сім'я.