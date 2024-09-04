Одна із сестер – Дарія Базилевич – була студенткою Українського католицького університету. У навчальному закладі відреагували на страшну трагедію.

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" У нас неймовірно дружна сім'я"

Дівчині було усього 18 років. Вона натхненно навчалася на другому курсі програми "Культурологія" Гуманітарного факультету.

Її пригадують як активну студентку, менторку "Лабораторії волонтерства" УКУ, пластунку.

Також Дарія займалась в театральній студії, вивчаючи різноманітні аспекти акторського мистецтва.

Обдарована дівчина отримувала стипендію. В УКУ опублікували уривок з її мотиваційного листа на отримання стипендії. У ньому студентка пояснювала, що обрала вивчення культурології, бо у майбутньому прагне розвивати культуру України та розповідати про неї всьому світу. Розказувала, що пристрасть до культури породила у ній сім'я, яка завжди ділилася історіями про випробування, що випали на долю предків внаслідок світових воєн, Голодомору та Радянського Союзу.

Окрім мене, мої батьки виховують ще двох сестер, і у нас неймовірно дружна та гармонійна сім'я. Моя сім'я – це невичерпне джерело підтримки, яке не можна порівняти ні з яким іншим. Вони – найбільша опора в моєму житті, яка допомагає мені долати будь-які перешкоди,

– писала Дарина про своїх найдорожчих.

Дівчина зізнавалася, що глибоко захоплена акторською майстерністю. У 12 років вона брала участь у короткометражному фільмі під назвою "Пляма". Після вона почала відвідувати театральну студію і розвивати свої навички в цій галузі.

Крім того, з 7 років Дарина є членом Національної скаутської організації “Пласт”.

До слова, у ніч проти 4 вересня Росія масовано атакувала Україну, використовуючи дрони-камікадзе та ракети різних типів. Загалом, ворог випустив 29 "Шахедів" і 13 ракет.