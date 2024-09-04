Так, у Львові оголосили четвер, 5 вересня, Днем жалоби у пам’ять про загиблих внаслідок російської атаки на місто. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

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У Львові 5 вересня оголосили Днем жалоби

Мер Львова повідомив, що рятувальники завершили свою роботу. Він зазначив, що з-під завалів їм вдалося врятувати 12 людей.

"Семеро, на жаль, загинули", – зазначив Андрій Садовий.

За його словами, наразі після ранкового ворожого обстрілу до лікарень Першого медоб'єднання звернулось 64 людей, серед них – 8 дітей. Він додав, що усі постраждалі отримують належну медичну допомогу.

Ми оголошуємо День жалоби у Львові у четвер, 5 вересня, в пам’ять про усіх загиблих внаслідок російської атаки на наше місто. Вічна Пам'ять,

– сказав Садовий.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять!