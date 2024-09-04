В это страшное утро Ярослав Базилевич потерял всю свою семью – жену Евгению и трех дочерей – 21-летнюю Ярину, 18-летнюю Дарью и 7-летнюю Эмилию.

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Ярослав Базилевич – потомок Ивана Франко

Как оказалось, Ярослав Базилевич происходит из рода знаменитого Ивана Франко. Он является внуком Зоряна Базилевича (племянника Ольги Франко из Билевичей).

Страшная весть о гибели всех девушек в этой семье Базилевичей от сегодняшней атаки московских нелюдей... Сегодня род великого Франко получил прямой удар в сердце от того страшного "темного царства", которое несет Россия,

– написала директор Института франковедения в ЛНУ имени Ивана Франко Наталья Тихолоз.

Россияне убили потомков Ивана Франко во Львове / Фото соцсети

В УКУ обнародовали отрывок из мотивационного письма Дарьи Базилевич, где девушка писала, что почему решила изучать культуру Украины, и что значит для нее семья.