Под вражеским ударом оказывался ряд городов и, к сожалению, есть разрушения, пострадавшие гражданские и погибшие. Все, что известно о террористической атаке врага 4 сентября – передает 24 Канал.
Важно Во Львове из-за удара повредило жилые дома, есть раненые и жертвы: что известно об атаке на город
Россия нанесла комбинированный удар
Враг в очередной раз прибегнул к своей привычной тактике – комбинированного удара. Так, поздно вечером 3 сентября, в 22:46, Воздушные силы сообщили, что враг запустил ударные дроны-камикадзе. Под угрозой сначала оказалась Сумщина, однако тревога распространилась и на другие области.
В 01:52 4 сентября Воздушные силы сообщили, что с аэродрома "Оленья" взлетели 5 бортов Ту-95МС и держали курс в район пусковых рубежей. К тому же, существовала угроза применения врагом баллистического вооружения.
В 4:42 подтвердилась информация о пусках ракет – первая группа пересекла воздушное пространство Украины в Черниговской области.
Более того, оккупанты решили использовать весь арсенал, поэтому в 05:38 стало известно о взлете МиГ-31К, а впоследствии – и о пуске "Кинжалов". За 10 минут, 05:48 российские захватчики также подняли 2 борта Ту-22М3 и осуществили пуски ракет Х-22.
Ракетами различных типов и дронами-камикадзе враг массированно атаковал различные города Украины. К сожалению, известно о разрушениях и пострадавших.
Во Львове десятки пострадавших и серьезные разрушения
Россия 4 сентября прицельно били по Львову. Враг атаковал город ракетами и дронами-камикадзе, нанеся удары по гражданской инфраструктуре.
Как сообщил мэр города Андрей Садовый, в результате вражеской атаки есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала. Также значительные повреждения зафиксировали в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника.
Кроме того, повреждены 2 учебных заведения – начальную школу "Арника" и лицей №17.
Жуткие последствия атаки на Львов – больше в галерее
К сожалению, во Львове есть жертвы и пострадавшие. По состоянию на 09:00 4 сентября известно о 7 погибших, среди которых – трое детей. По меньшей мере 38 человек – пострадали в результате атаки.
Из-за вражеской атаки во Львове на некоторое время перекрыли для проезда несколько улиц. Так, будет ограничено движение на Скниловском мосту и на улице Коновальца.
Продолжаются разборы завалов, если говорить о самих объектах, то это более 50 объектов поражены по городу Львову. Это историческое наследие, сердце нашего города. Две школы сегодня однозначно не работают сегодня, два медицинских учреждения подверглись поражениям, я молчу о количестве окон, которые повылетали. Отселять людей будем из шести домов как только спасатели дадут добро. Беда. Очень много поражений,
– рассказал Садовый о последствиях атаки.
Оккупанты били по центру Кривого Рога
Российские захватчики нанесли ракетные удары и по Кривому Рогу. Так, Воздушные силы предупреждали о 2 крылатых ракетах в направлении города. Около 06:20 в городе раздались мощные взрывы.
Александр Вилкул сообщил, что оккупанты цинично атаковали гражданскую инфраструктуру в центре города. Взрывной волной повреждено более 10 многоэтажек.
К сожалению, в Кривом Роге есть пострадавшие. По состоянию на 08:00 известно о 5 пострадавших, но их состояние не тяжелое. Так, в результате атаки пострадали женщины 62, 83 и 84 лет, 70-летний мужчина и 10-летняя девочка.
Ребенок в больнице. Остальные будут оправляться дома,
– сообщили в ОВА.
Сейчас в Кривом Роге открыли штаб помощи людям, где будут принимать заявления на материальную помощь и выдавать стройматериалы. Из-за утренней атаки в городе есть изменения в движении общественного транспорта. В частности, временно прекращено движение на участке от улицы Святогеоргиевская до площади Домностроителей.
Вагоны маршрутов №2, 5, 7, 9, 22, 25, 27 в направлении станции Кривой Рог-Главный разворачиваются на кольце Героев АТО. Вагоны маршрутов №9, 14 работают на участке от станции Кривой Рог-Главный – площадь Домностроителей,
– сообщил Вилкул.
Последствия атаки в Кривом Роге – больше в галерее
Кроме многоэтажек, в Кривом Роге повреждены 4 учебных заведения, автомобили, аптека и магазины. Под ударом оказалось и здание отеля, где серьезные разрушения – здание с 3 по 1 этажи разрушено.
Россияне комбинированно атаковали Киев
Российские захватчики нанесли комбинированный удар по Киеву и области. Так, враг запускал в направлении столицы "Шахеды" и ракеты.
Как сообщили в Киевской ОВА, в области работали силы ПВО и есть сбитые цели.
Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. О пострадавших информация не поступала.
Последствия атаки в других городах Украины
На рассвете раздавались взрывы в Ровно и Луцке. Пока местные власти не сообщали о последствиях вражеской атаки.
Также враг атаковал и Сумскую область. Ночью оккупанты атаковали область дронами-камикадзе типа "Шахед". Кроме того, поздно вечером 3 сентября Россия нанесла авиаудар по зданию университета в Сумах.