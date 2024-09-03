В областной военной администрации заявили, что по состоянию на 22:27 3 сентября на месте работали все необходимые службы.

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Что известно об атаке врага

Сегодня вечером, 3 сентября, россияне нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы,

– заявили в ОВА.

Там объяснили, что по состоянию на 22:27 3 сентября последствия атаки российских захватчиков уточняются.

В️ Сумской ОВА призвали беречь себя и родных, не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Кстати, к сожалению, враг вечером 1 сентября ударил по помещению учреждения образования в Сумах, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.

Утром 3 сентября оккупанты баллистическими ракетами попали по Полтавскому военному институту связи. Известно о более 50 погибших и более 200 раненых.