Сосульки высотой более 8 метров: СМИ показали страшное видео с Дарницкой ТЭС

Пострадавшая после российских обстрелов Дарницкая ТЭС покрылась льдом. Она расположена на левом берегу Киева, куда больше всего били россияне.

Об этом сообщает NV. Журналисты побывали на объекте.

Как сейчас выглядит Дарницкая ТЭС?

В медиа напомнили, что с августа 2025 года ТЭЦ пережила 9 ракетно-дроновых атак.

Из-за крайне низкой температуры Дарницкая ТЭЦ покрылась толстым слоем льда. Во время одного из последних российских обстрелов объекта энергетики часть оборудования и труб станции получила повреждения, из-за чего вода начала вытекать наружу,

– рассказали журналисты.

Дарницкая ТЭС сейчас: смотрите видео

Ранее вид этой ТЭС показали в ДТЭК. Там отметили, что половины тепловой электростанции просто нет.

Сколько еще будет холодно в Украине?

На этой неделе в Украине должно потеплеть. Синоптики обещают, что морозы наконец-то спадут.

Однако надо пережить еще несколько холодных дней. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о сложных днях.

Какая ситуация в Украине с энергетикой?