Сосульки высотой более 8 метров: СМИ показали страшное видео с Дарницкой ТЭС
- Дарницкая ТЭС покрылась льдом из-за повреждений после обстрелов.
- С августа 2025 года она подверглась 9 ракетно-дроновым атакам.
Пострадавшая после российских обстрелов Дарницкая ТЭС покрылась льдом. Она расположена на левом берегу Киева, куда больше всего били россияне.
Об этом сообщает NV. Журналисты побывали на объекте.
Как сейчас выглядит Дарницкая ТЭС?
В медиа напомнили, что с августа 2025 года ТЭЦ пережила 9 ракетно-дроновых атак.
Из-за крайне низкой температуры Дарницкая ТЭЦ покрылась толстым слоем льда. Во время одного из последних российских обстрелов объекта энергетики часть оборудования и труб станции получила повреждения, из-за чего вода начала вытекать наружу,
– рассказали журналисты.
Дарницкая ТЭС сейчас: смотрите видео
Ранее вид этой ТЭС показали в ДТЭК. Там отметили, что половины тепловой электростанции просто нет.
Сколько еще будет холодно в Украине?
На этой неделе в Украине должно потеплеть. Синоптики обещают, что морозы наконец-то спадут.
Однако надо пережить еще несколько холодных дней. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о сложных днях.
Какая ситуация в Украине с энергетикой?
Как рассказали в Укрэнерго 9 февраля, часть атомных энергоблоков пока работает не на полную мощность. Это связано с повреждением ключевых высоковольтных подстанций.
А из-за последствий предыдущих российских атак во всех регионах Украины применяют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности. В отдельных областях вынужденно применены аварийные обесточивания.
Бурштынская ТЭС, которая остановилась после обстрела 7 февраля, частично возобновила подачу тепла 9 февраля 2026 года. Жителей просят рассказать о внутридомовых сетях.
Владимир Зеленский заявил, что более чем 1400 многоквартирных домов Киева до сих пор без отопления. Президент сказал, что следует работать над усилением ПВО.