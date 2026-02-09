Бурулі висотою понад 8 метрів: ЗМІ показали страшне відео з Дарницької ТЕС

Постраждала після російських обстрілів Дарницька ТЕС вкрилася льодом. Вона розташована на лівому березі Києва, куди найбільше били росіяни.

Про це повідомляє NV. Журналісти побували на об'єкті.

Як зараз виглядає Дарницька ТЕС?

У медіа нагадали, що із серпня 2025 року ТЕЦ пережила 9 ракетно-дронових атак.

Через вкрай низьку температуру Дарницька ТЕЦ покрилася товстим шаром льоду. Під час одного з останніх російських обстрілів об'єкта енергетики частина обладнання та труб станції зазнала пошкоджень, через що вода почала витікати назовні,

– розповіли журналісти.

Дарницька ТЕС зараз: дивіться відео

Раніше вигляд цієї ТЕС показали в ДТЕК. Там зауважили, що половини теплової електростанції просто нема.

Скільки ще буде холодно в Україні?

Цього тижня в Україні має потеплішати. Синоптики обіцяють, що морози нарешті спадуть.

Проте треба пережити ще кілька холодних днів. Мер Києва Віталій Кличко попередив про складні дні.

До слова, детальний прогноз погоди вашого міста тепер у новому сервісі 24 Каналу.

Яка ситуація в Україні з енергетикою?