Даша Астафьева – новая ведущая Радио МАКСИМУМ

В первый день лета, 1 июня, в шоу "Удачное утро" пожаловала сама Даша Астафьева. Певица пришла в студию с приятной новостью – сообщить всем слушателям, что отныне она новая ведущая Радио МАКСИМУМ. Ежедневно каждый час можно услышать сексуальный прогноз погоды от Даши Астафьевой.

Но на этом сюрпризы не закончились! Во-первых, Даша Астафьева сделала героический поступок и отпросила слушательницу Радио МАКСИМУМ Татьяну с работы. Для этого певице понадобилось примерно пять секунд. Как это было – смотрите прямо сейчас:

Во-вторых, Астафьева устроила батл с ведущим "Удачного утра" – Андреем Грищенко. Это была словесная битва между ботаном, который мечтает научить Дашу физике!

Чем все закончилось – смотрите в видео!

Каждый день ежечасно ловите горячий прогноз погоды от Даши Астафьевой на волнах Радио МАКСИМУМ в своем городе!