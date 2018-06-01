Даша Астафьева – новая ведущая Радио МАКСИМУМ
В первый день лета, 1 июня, в шоу "Удачное утро" пожаловала сама Даша Астафьева. Певица пришла в студию с приятной новостью – сообщить всем слушателям, что отныне она новая ведущая Радио МАКСИМУМ. Ежедневно каждый час можно услышать сексуальный прогноз погоды от Даши Астафьевой.
Но на этом сюрпризы не закончились! Во-первых, Даша Астафьева сделала героический поступок и отпросила слушательницу Радио МАКСИМУМ Татьяну с работы. Для этого певице понадобилось примерно пять секунд. Как это было – смотрите прямо сейчас:
Во-вторых, Астафьева устроила батл с ведущим "Удачного утра" – Андреем Грищенко. Это была словесная битва между ботаном, который мечтает научить Дашу физике!
Чем все закончилось – смотрите в видео!
Каждый день ежечасно ловите горячий прогноз погоды от Даши Астафьевой на волнах Радио МАКСИМУМ в своем городе!
- Киев – 94,2
- Львов – 102.1
- Одесса – 107.4
- Харьков – 104.0
- Ивано-Франковск – 104.7
- Тернополь – 88.1
- Запорожье – 101.8
- Ровно – 90.0
- Луцк – 88.7
- Кропивницкий – 104,2
- Черкассы – 101,0
- Полтава – 92,4
- Славское – 102,1