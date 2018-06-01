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Даша Астафьева – новая ведущая Радио МАКСИМУМ

9 Читати новину українською
Даша Астафьева
Даша Астафьева / maximum.fm

В первый день лета, 1 июня, в шоу "Удачное утро" пожаловала сама Даша Астафьева. Певица пришла в студию с приятной новостью – сообщить всем слушателям, что отныне она новая ведущая Радио МАКСИМУМ. Ежедневно каждый час можно услышать сексуальный прогноз погоды от Даши Астафьевой.

Но на этом сюрпризы не закончились! Во-первых, Даша Астафьева сделала героический поступок и отпросила слушательницу Радио МАКСИМУМ Татьяну с работы. Для этого певице понадобилось примерно пять секунд. Как это было – смотрите прямо сейчас:

Во-вторых, Астафьева устроила батл с ведущим "Удачного утра" – Андреем Грищенко. Это была словесная битва между ботаном, который мечтает научить Дашу физике!

Чем все закончилось – смотрите в видео!

Каждый день ежечасно ловите горячий прогноз погоды от Даши Астафьевой на волнах Радио МАКСИМУМ в своем городе!

  • Киев – 94,2
  • Львов – 102.1
  • Одесса – 107.4
  • Харьков – 104.0
  • Ивано-Франковск – 104.7
  • Тернополь – 88.1
  • Запорожье – 101.8
  • Ровно – 90.0
  • Луцк – 88.7
  • Кропивницкий – 104,2
  • Черкассы – 101,0
  • Полтава – 92,4
  • Славское – 102,1

 

Теги: Дария Астафьева
Источник: 24 Канал
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