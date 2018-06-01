Даша Астаф'єва стала ведучою сексуального прогнозу погоди

У перший день літа, 1 червня, до шоу "Вдалий ранок" завітала сама Даша Астаф'єва. Співачка прийшла до студії з приємною новиною – повідомити всім слухачам, що відтепер вона нова ведуча Радіо МАКСИМУМ. Щодня кожної години можна почути сексуальний прогноз погоди від Даші Астаф'євої.

Але на цьому сюрпризи не закінчилися! По-перше, Даша Астаф'єва зробила героїчний вчинок та відпросила слухачку Радіо МАКСИМУМ Тетяну з роботи. Для цього співачці знадобилося приблизно п'ять секунд. Як це було – дивіться прямо зараз:

По-друге, Астаф'єва батлувала з ведучим "Вдалого ранку" – Андрієм Грищенком. Це була словесна битва між ботаном, який мріє навчити Дашу фізики!

Чим все закінчилося – дивіться у відео!

Кожен день щогодини ловіть гарячий прогноз погоди від Даші Астаф'євої на хвилях Радіо МАКСИМУМ у своєму місті!