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Даша Астаф'єва стала ведучою сексуального прогнозу погоди

565 Читать новость на русском
Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / maximum.fm

У перший день літа, 1 червня, до шоу "Вдалий ранок" завітала сама Даша Астаф'єва. Співачка прийшла до студії з приємною новиною – повідомити всім слухачам, що відтепер вона нова ведуча Радіо МАКСИМУМ. Щодня кожної години можна почути сексуальний прогноз погоди від Даші Астаф'євої.

Але на цьому сюрпризи не закінчилися! По-перше, Даша Астаф'єва зробила героїчний вчинок та відпросила слухачку Радіо МАКСИМУМ Тетяну з роботи. Для цього співачці знадобилося приблизно п'ять секунд. Як це було – дивіться прямо зараз:

По-друге, Астаф'єва батлувала з ведучим "Вдалого ранку" – Андрієм Грищенком. Це була словесна битва між ботаном, який мріє навчити Дашу фізики!

Чим все закінчилося – дивіться у відео!

Кожен день щогодини ловіть гарячий прогноз погоди від Даші Астаф'євої на хвилях Радіо МАКСИМУМ у своєму місті!

  • Київ – 94,2
  • Львів – 102.1
  • Одеса – 107.4
  • Харків – 104.0
  • Івано-Франківськ – 104.7
  • Тернопіль – 88.1
  • Запоріжжя – 101.8
  • Рівне – 90.0
  • Луцьк – 88.7
  • Кропивницький – 104,2
  • Черкаси – 101,0
  • Полтава – 92,4
  • Славське – 102,1

 

Теги: Дар'я Астаф'єва
Джерело: 24 Канал
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