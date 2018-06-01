Даша Астаф'єва стала ведучою сексуального прогнозу погоди
У перший день літа, 1 червня, до шоу "Вдалий ранок" завітала сама Даша Астаф'єва. Співачка прийшла до студії з приємною новиною – повідомити всім слухачам, що відтепер вона нова ведуча Радіо МАКСИМУМ. Щодня кожної години можна почути сексуальний прогноз погоди від Даші Астаф'євої.
Але на цьому сюрпризи не закінчилися! По-перше, Даша Астаф'єва зробила героїчний вчинок та відпросила слухачку Радіо МАКСИМУМ Тетяну з роботи. Для цього співачці знадобилося приблизно п'ять секунд. Як це було – дивіться прямо зараз:
По-друге, Астаф'єва батлувала з ведучим "Вдалого ранку" – Андрієм Грищенком. Це була словесна битва між ботаном, який мріє навчити Дашу фізики!
Чим все закінчилося – дивіться у відео!
Кожен день щогодини ловіть гарячий прогноз погоди від Даші Астаф'євої на хвилях Радіо МАКСИМУМ у своєму місті!
- Київ – 94,2
- Львів – 102.1
- Одеса – 107.4
- Харків – 104.0
- Івано-Франківськ – 104.7
- Тернопіль – 88.1
- Запоріжжя – 101.8
- Рівне – 90.0
- Луцьк – 88.7
- Кропивницький – 104,2
- Черкаси – 101,0
- Полтава – 92,4
- Славське – 102,1