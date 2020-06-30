Правительство рассчитывает на то, что от игорного бизнеса будет поступление где-то в районе 4 миллиардов гривен, но кто заплатит эти деньги – это ключевой вопрос.

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала народный депутат фракции "Голос" Галина Васильченко.

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По ее мнению, не понятно, кто будет платить. Или это будут те, кто имеют зависимость от игорного бизнеса и иногда проигрывают зарплату, квартиру или машину. Или это будут обеспеченные люди, которые развлекаются и, например, не имеют никакой зависимости от игромании.

Она сообщила, что для фракции "Голос", важнейшим является то, чтобы улучшить этот закон своими поправками и сделать его максимально безопасным для граждан. Легализация – логично и правильно. Это дополнительные поступления в бюджет. Но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы этот закон еще больше провоцировал людей к игорной зависимости.

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"В каком бы виде не был принят этот законопроект, в 2020 году эти деньги не смогут попасть в государственный бюджет. Поскольку предполагается, что будут установлены соответствующие мониторинговые системы, реестр абсолютно всех игровых автоматов в стране, а также лиц, которые играют. Соответствующие сроки на все эти подключения. То есть в этом 2020 году поступления средств от игорного бизнеса точно не следует ожидать", - добавила Васильченко.