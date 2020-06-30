Уряд розраховує на те, що від грального бізнесу буде надходження десь в районі 4 мільярдів гривень, але хто заплатить ці гроші – це ключове питання.

Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла народна депутатка фракції "Голос" Галина Васильченко.

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На її думку, не зрозуміло, хто платитиме. Чи це будуть ті, які мають залежність від грального бізнесу й іноді програють зарплату, квартиру чи машину. Чи це будуть забезпечені люди, які розважаються і, наприклад, не мають жодної залежності від ігроманії.

Вона повідомила, що для фракції "Голос", найважливішим є те, щоб покращити цей закон своїми поправками та зробити його максимально безпечним для громадян. Легалізація – логічно та правильно. Це додаткові надходження до бюджету. Але в жодному випадку не можна допустити, щоб цей закон ще більше провокував людей до гральної залежності.

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"В якому б вигляді не був прийнятий цей законопроєкт, у 2020 році ці гроші не зможуть потрапити до державного бюджету. Оскільки передбачається, що будуть встановлені відповідні моніторингові системи, реєстр абсолютно всіх гральних автоматів у країні, а також осіб, які грають. Відповідні є терміни на усі ці підключення. Тобто цього 2020 року надходження коштів від грального бізнесу точно не слід очікувати", – додала Васильченко.