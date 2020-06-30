Чи дасть легалізація грального бізнесу надходження до бюджету: пояснення народної депутатки
Уряд розраховує на те, що від грального бізнесу буде надходження десь в районі 4 мільярдів гривень, але хто заплатить ці гроші – це ключове питання.
Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла народна депутатка фракції "Голос" Галина Васильченко.
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На її думку, не зрозуміло, хто платитиме. Чи це будуть ті, які мають залежність від грального бізнесу й іноді програють зарплату, квартиру чи машину. Чи це будуть забезпечені люди, які розважаються і, наприклад, не мають жодної залежності від ігроманії.
Вона повідомила, що для фракції "Голос", найважливішим є те, щоб покращити цей закон своїми поправками та зробити його максимально безпечним для громадян. Легалізація – логічно та правильно. Це додаткові надходження до бюджету. Але в жодному випадку не можна допустити, щоб цей закон ще більше провокував людей до гральної залежності.
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"В якому б вигляді не був прийнятий цей законопроєкт, у 2020 році ці гроші не зможуть потрапити до державного бюджету. Оскільки передбачається, що будуть встановлені відповідні моніторингові системи, реєстр абсолютно всіх гральних автоматів у країні, а також осіб, які грають. Відповідні є терміни на усі ці підключення. Тобто цього 2020 року надходження коштів від грального бізнесу точно не слід очікувати", – додала Васильченко.
Що відомо про легалізацію грального бізнесу?Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу та азартних ігор Рада в першому читанні ухвалила ще 16 січня. Після цього до нього подали понад 3 тисячі правок.
Легалізувати гральний бізнес в Україні вирішили після 11 років заборони, яка була ще у 2009 році. Але вона виявилася недосконалою – по всій країні продовжили працювати зали із гральними автоматами під вивіскою лотерей.
Уряд прямо заборонив займатися гральним бізнесом під прикриттям державних лотерей 20 грудня 2019 року. Тоді всією країною прокотилася хвиля закриття нелегальних казино.
У січні 2020 року влада вирішила ухвалити закон, яким гральний бізнес частково легалізують.