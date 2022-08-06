Об этом 24 каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он уверяет, что Турция точно не будет передавать России байракторы .
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По его словам, Эрдоган играет с Путиным, как кот с бантиком, в частности в части намеков, что он в вопросе Украины ему ничем не поможет.
Он ему действительно ничем не поможет. Симптоматически здесь то, что сам Эрдоган заявлял, что москва проявляет интерес к байрактрам, а там его зять сидит. Ведь кремль действительно заинтересован в этом оружии, они же видят, насколько эффективны байракторы,
– говорит Фейгин.
Он отметил, что они 5 августа должны это обсуждать, но накануне самого визита МИД Турции заверило, что этот вопрос не будет обсуждаться. "В результате песков подтвердил, что передача байракторов или совместное производство их не обсуждалось", – говорит правозащитник.
По его мнению, все военные вопросы и интересы будут сниматься . "Риторически они будут подниматься, возможно будут публичные обещания или разговоры, но потом все будет "уезжать", мол, они ничего не обещали", - уверен Фейгин.
В военных вопросах Эрдоган границы не перейдет, потому что, во-первых, Турция – страна НАТО, и рисковать этим статусом она не будет, а во-вторых, есть "мадридские решения", где сказано, что москва – это враг. Поэтому он не сможет передать оружие врагу,
– заверил он.
Правозащитник заметил, что рискнуть Эрдоган может, но это будет последний день Турции в НАТО. "На такое Эрдоган не пойдет точно. Он только хочет признания статуса регионального гегемона и деньги", – подытожил Фейгин.
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путин выпрашивал байракторы у Эрдогана: основное
- Президент России Владимир Путин попросил у президента Турции Реджепа Эрдогана построить в государстве-агрессоре завод по производству Bayraktar. российский диктатор заметил, что в Объединенных Арабских Эмиратах якобы уже есть такая фабрика, поэтому он предложил открыть еще одну, но в России.
- В то же время представитель компании Baykar Makina опроверг такой факт. Кроме того, гендиректор компании Халук Байрактар сказал, что не намерен продавать легендарные беспилотники путину.
- В Украине действительно может появиться завод по производству беспилотников Bayraktar. Кабинет министров уже подготовил соответствующий законопроект, поскольку такие договоренности есть.