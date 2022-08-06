Об этом 24 каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он уверяет, что Турция точно не будет передавать России байракторы .

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По его словам, Эрдоган играет с Путиным, как кот с бантиком, в частности в части намеков, что он в вопросе Украины ему ничем не поможет.

Он ему действительно ничем не поможет. Симптоматически здесь то, что сам Эрдоган заявлял, что москва проявляет интерес к байрактрам, а там его зять сидит. Ведь кремль действительно заинтересован в этом оружии, они же видят, насколько эффективны байракторы,

– говорит Фейгин.

Любопытно! Производителей легендарных беспилотников связывают с Эрдоганом родственные связи. Гендиректор компании Халук Байрактар основал компанию вместе с братом Сельчуком Байрактаром, являющимся инженером, а также зятем президента Турции.

Он отметил, что они 5 августа должны это обсуждать, но накануне самого визита МИД Турции заверило, что этот вопрос не будет обсуждаться. "В результате песков подтвердил, что передача байракторов или совместное производство их не обсуждалось", – говорит правозащитник.

По его мнению, все военные вопросы и интересы будут сниматься . "Риторически они будут подниматься, возможно будут публичные обещания или разговоры, но потом все будет "уезжать", мол, они ничего не обещали", - уверен Фейгин.

В военных вопросах Эрдоган границы не перейдет, потому что, во-первых, Турция – страна НАТО, и рисковать этим статусом она не будет, а во-вторых, есть "мадридские решения", где сказано, что москва – это враг. Поэтому он не сможет передать оружие врагу,

– заверил он.

Правозащитник заметил, что рискнуть Эрдоган может, но это будет последний день Турции в НАТО. "На такое Эрдоган не пойдет точно. Он только хочет признания статуса регионального гегемона и деньги", – подытожил Фейгин.

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