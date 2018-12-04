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      Даст ли виноделие Украины миллиардный налог: мнение эксперта

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      От алкогольной отрасли ожидают налогов
      От алкогольной отрасли ожидают налогов / 24 канал

      Согласно закону о госбюджете-2019 государство запланировало налоговые поступления от алкогольной отрасли в целом на сумму 14,113 миллиардов гривен. Это акцизный налог на продукцию, произведенную в Украине.

      Наибольшее количество поступлений ожидают от продажи ликеро-водочной продукции – 7,315 миллиарда гривен, от продажи пива – 5,136 миллиардов, от вина, при производстве которого не используется этиловый спирт – 1,338 миллиардов гривен.

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      Сейчас сложно делать прогнозы по налоговым отчислениям от продажи виноградных вин. Тем более, что за последний год значительно выросла себестоимость продукции, а, соответственно, и ее отпускная цена на полках магазинов. Что, естественно, отразится на объемах продаж,
      – прокомментировала генеральный директор ООО "Инкерман Украина" Анна Горкун.

      По ее словам, виноделам Украины становится сложно конкурировать с более дешевым и менее качественным импортным вином, сохраняя при этом не только качество своей продукции, но и сдерживая рост ее цены.

      По мнению Анны Горкун, украинская винодельческая отрасль находится в упадке из-за алкогольной политики государства прошлых лет, или, скорее, ее отсутствия. Улучшение же состояния отрасли виноградарства и виноделия возможно, но зависит исключительно от государственной воли. "Только при поддержке государства мы сможем сохранить эту отрасль, и, надеемся, вывести украинскую продукцию на международный уровень", – подчеркнула эксперт.

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      Теги: Новости Украины Бюджет Бюджет-2019 Бизнес Налоги
      Источник: 24 канал
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