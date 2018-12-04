Чи дасть виноробство України мільярдний податок: думка експерта

Згідно з законом про держбюджет-2019 держава запланувала податкові надходження від алкогольної галузі в цілому на суму 14,113 мільярдів гривень. Це акцизний податок на продукцію, вироблену в Україні.

Найбільшу кількість надходжень очікують від продажу лікеро-горілчаної продукції – 7,315 мільярдів гривень, від продажу пива – 5,136 мільярдів, від вина, при виробництві якого не використовується етиловий спирт – 1,338 мільярдів гривень.

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Зараз складно робити прогнози з податкових відрахувань від продажу виноградних вин. Тим більше, що за останній рік значно зросла собівартість продукції, а, відповідно, і її відпускна ціна на полицях магазинів. Що, природньо, відобразиться на обсягах продажів,

– прокоментувала генеральний директор ТОВ "Інкерман Україна" Анна Горкун.

За її словами, виноробам України стає складно конкурувати з більш дешевим і менш якісним імпортним вином, зберігаючи при цьому не тільки якість своєї продукції, а й стримуючи зростання її ціни.

На думку Анни Горкун, українська виноробна галузь перебуває в занепаді через алкогольну політику держави минулих років, або, скоріше, її відсутності. Поліпшення ж стану галузі виноградарства і виноробства можливе, але залежить виключно від державної волі. "Тільки за підтримки держави ми зможемо зберегти цю галузь, і, сподіваємося, вивести українську продукцію на міжнародний рівень" – наголосила експерт.

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