19:03
4 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Казуси на саміті G20. Засекречені файли від Мінкульту
      Вєсті Кремля
      23:48, 3 грудня
      Вєсті. UA. Великий провал Порошенка. Балакучий малорос Євгеній
      Вєсті.UA
      23:18, 3 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Чи дасть виноробство України мільярдний податок: думка експерта

      58 Читать новость на русском
      Від алкогольної галузі очікують податків
      Від алкогольної галузі очікують податків / 24 канал

      Згідно з законом про держбюджет-2019 держава запланувала податкові надходження від алкогольної галузі в цілому на суму 14,113 мільярдів гривень. Це акцизний податок на продукцію, вироблену в Україні.

      Найбільшу кількість надходжень очікують від продажу лікеро-горілчаної продукції – 7,315 мільярдів гривень, від продажу пива – 5,136 мільярдів, від вина, при виробництві якого не використовується етиловий спирт – 1,338 мільярдів гривень.

      Читайте також: Різкий ріст екоподатку вдарить по конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, – Біленький

      Зараз складно робити прогнози з податкових відрахувань від продажу виноградних вин. Тим більше, що за останній рік значно зросла собівартість продукції, а, відповідно, і її відпускна ціна на полицях магазинів. Що, природньо, відобразиться на обсягах продажів,
      – прокоментувала генеральний директор ТОВ "Інкерман Україна" Анна Горкун.

      За її словами, виноробам України стає складно конкурувати з більш дешевим і менш якісним імпортним вином, зберігаючи при цьому не тільки якість своєї продукції, а й стримуючи зростання її ціни. 

      На думку Анни Горкун, українська виноробна галузь перебуває в занепаді через алкогольну політику держави минулих років, або, скоріше, її відсутності. Поліпшення ж стану галузі виноградарства і виноробства можливе, але залежить виключно від державної волі. "Тільки за підтримки держави ми зможемо зберегти цю галузь, і, сподіваємося, вивести українську продукцію на міжнародний рівень" – наголосила експерт.

      Читайте також: Наскільки прибуткова комерційна нерухомість в Україні: пояснення у цифрах

      Теги: Новини України Податки Бізнес Бюджет Бюджет-2019
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Что происходит с мораторием на землю
      сьогодні , 19:00 Что происходит с мораторием на землю
      Сергій Фурса 10
      "Развели как котят бюрократов": какая судьба ждет Центрэнерго
      сьогодні , 18:30 "Развели как котят бюрократов": какая судьба ждет Центрэнерго
      Сергій Фурса 173
      Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      сьогодні , 19:30 Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту
      сьогодні , 18:06 Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту
      181
      Украина близка к полному самообеспечению газом
      сьогодні , 17:00 Украина близка к полному самообеспечению газом
      Злой Одессит 5364
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Легальних підстав на від'єднання Криму від України немає, — експерт
       27 лютого 2014 , 14:54 1
      Святкові події Києва до Нового року та Різдва: афіша грудня та січня
      8 грудня 2017 , 09:07
      Динамо прорвало, Ворскла на підйомі, а Раванеллі не витримав українських реалій – підсумки 9 туру УПЛ
       24 вересня , 13:00
      Верховна Рада готує для водіїв нові неприємності
       6 листопада , 13:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук