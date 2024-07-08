8 июля День семьи отмечают россияне, пишет 24 Канал. Его начали депутаты госдумы РФ, а Путин утвердил праздник в 2022 году. Эту дату там популяризировали как альтернативу дню святого Валентина. Украина вместе со всем миром празднует День семьи 15 мая.

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Почему мы не празднуем День семьи 8 июля

Эту дату начал президент-беглец Виктор Янукович. Некоторое время украинцы действительно праздновали этот день 8 июля, однако правильно его отмечать в последний месяц весны.

День семьи начала Организация объединенных наций еще в октябре 1993 года, а первое празднование состоялось в 1994 году. В этот день все страны мира обсуждают важные вопросы семей: образ жизни, проблемы в неполноценных семьях и роль родителей в семье.



В Украине День семьи отмечают 15 мая / Фото Pexels

Вместе с этим праздник имеет положительную основу и посвященное тому, чтобы семья сближалась и помнила друг о друге.

Семья для украинцев имеет особое значение и является основой многих аспектов жизни и культуры. В Украине очень тесно вплетены в жизнь традиции и обычаи. На Рождество и Пасху принято приезжать в гости к родственникам и вместе отмечать праздник.

В общем, встречи с семьей является важной частью жизни украинцев. Они собираются на праздники, свадьбы, дни рождения и другие значимые события, чтобы провести время вместе и поддерживать родственные связи. Однако помните, что этот праздник в нашей стране празднуют 15 мая.