8 липня День родини відзначають росіяни, пише 24 Канал. Його започаткували депутати держдуми РФ, а Путін затвердив свято у 2022 році. Цю дату там популяризували як альтернативу дня святого Валентина. Україна разом з цілим світом святкує День родини 15 травня.

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Чому ми не святкуємо День родини 8 липня

Цю дату започаткував президент-втікач Віктор Янукович. Певний час українці й справді святкували цей день 8 липня, однак правильно його відзначати в останній місяць весни.

День родини започаткувала Організація об'єднаних націй ще у жовтні 1993 року, а перше святкування відбулось у 1994 році. У цей день всі країни світу обговорюють важливі питання сімей: спосіб життя, проблеми в неповноцінних сім’ях та роль батьків у родині.



В Україні День родини відзначають 15 травня / Фото Pexels

Разом з цим свято має позитивне підґрунтя та присвячене тому, аби родина зближувалася та пам’ятала одне про одного.

Родина для українців має особливе значення і є основою багатьох аспектів життя та культури. В Україні дуже тісно вплетені у життя традиції та звичаї. На Різдво та Великдень заведено приїжджати в гості до родичів та разом відзначати свято.

Загалом, зустрічі з родиною є важливою частиною життя українців. Вони збираються на свята, весілля, дні народження та інші значущі події, щоб провести час разом і підтримувати родинні зв'язки. Однак пам’ятайте, що це свято в нашій країні святкують 15 травня.