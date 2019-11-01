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      Дата-центр компании ВОЛЯ запускает новую услугу CLOUDSERVER

      Новая тема 27 Читати новину українською

      Удобно, быстро и надежно. Дата-центр компании ВОЛЯ запускает новую услугу CLOUDSERVER.

      Облачные решения предоставят предпринимателям возможность диджитализировать свой бизнес с помощью цифровых технологий.

      Наш новый продукт CLOUDSERVER – это готовый сервер, разработанный с облачными технологиями, и он доступен по приемлемым для малого и среднего бизнеса мощностям и разворачивается за считанные минуты. Это инновация на украинском рынке. Это малому и среднему бизнесу может быть полезно для развертывания документооборота как внутреннего, так и внешнего, чтобы развернуть бухгалтерские программы,
      – пояснил директор дата-центра ВОЛЯ Александр Шевченко.

      Доступ к данным будет круглосуточным с любой точки мира, поскольку облачный сервер расположен в дата-центре с бесперебойным питанием и постоянной связью с сетью интернет. Также сотрудники компании ВОЛЯ гарантируют защиту любой информации о своих клиентах.

      "Наша компания уделяет много внимания безопасности данных, которые абонент размещает на облачном сервере в частности и в целом в дата-центре. Серверы, где находятся эти "облачные технологии", размещены в дата-центре таким образом, что мы обеспечиваем безопасность как физически, так и безопасность данных от доступа к ним посторонних лиц", – отметил директор дата-центра ВОЛЯ Александр Шевченко.

      Дата-центр ВОЛЯ является одним из крупнейших в Украине. Уже 13 лет он обеспечивает хостинг серверов для абонентов со всего мира.

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      Теги: Новости Украины
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