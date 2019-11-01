Зручно, швидко та надійно. Дата-центр компанії ВОЛЯ запускає нову послугу – CLOUDSERVER.

Хмарні рішення нададуть підприємцям можливість діджиталізувати свій бізнес за допомогою цифрових технологій.

Наш новий продукт CLOUDSERVER – це готовий сервер, розроблений за хмарними технологіями і він доступний по прийнятних для малого та середнього бізнесу потужностях і розгортається за лічені хвилини. Це є інновація на українському ринку. Це малому і середньому бізнесу може бути корисним для розгортання документообігу як внутрішнього, так і зовнішнього, аби розгорнути бухгалтерські програми,

– пояснив директор дата-центру ВОЛЯ Олександр Шевченко.

Доступ до документообігу буде цілодобовим з будь-якої точки світу, оскільки хмарний сервер розташований в дата-центрі із безперебійним живленням і постійним зв'язком з мережею інтернет. Також співробітники компанії ВОЛЯ гарантують захист будь-якої інформації про своїх клієнтів.

"Наша компанія приділяє багато уваги безпеці даних, які розміщує абонент на хмарному сервері зокрема і в цілому в дата-центрі. Сервери, де знаходяться ці хмарні технології, розміщені в дата-центрі таким чином, що ми забезпечуємо безпеку як фізично, так і безпеку даних від доступу до них сторонніх осіб", – зазначив директор дата-центру ВОЛЯ Олександр Шевченко.

Дата-центр ВОЛЯ є одним з найбільших в Україні. Вже 13 років він забезпечує хостинг серверів для абонентів зі всього світу.