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      Датский производитель велосипедов представил свой первый электрокар

      Автотехнологии 4 Читати новину українською

      Пока признанный "гуру" электромобилей Илон Маск только размышляет, не выпустить ли ему свой электробайк, производители велосипедов, наоборот, берутся за конструирование авто. Датская компания Biomega, которая специализируется на создании двухколесных, на днях представила свою первую автомобильную разработку – концептуальный электрокар SIN.

      Больше – смотрите в видео.

      Теги: Авто Автотехнологии
      Источник: 24 канал
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