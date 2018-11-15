Датский производитель велосипедов представил свой первый электрокар

Пока признанный "гуру" электромобилей Илон Маск только размышляет, не выпустить ли ему свой электробайк, производители велосипедов, наоборот, берутся за конструирование авто. Датская компания Biomega, которая специализируется на создании двухколесных, на днях представила свою первую автомобильную разработку – концептуальный электрокар SIN.

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