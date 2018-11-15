Данський виробник велосипедів презентував свій перший електрокар

Поки визнаний "гуру" електромобілів Ілон Маск лише роздумує, чи не випустити йому свій електробайк, виробники велосипедів, навпаки, беруться за конструювання авто. Данська компанія Biomega, яка спеціалізується на створенні двоколісних, днями презентувала свою першу автомобільну розробку – концептуальний електрокар SIN.

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