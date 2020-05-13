В Минздраве назвали предварительные даты ослабления карантина

Министерство здравоохранения имеет контрольные даты ослабления карантина в Украине – это 22 мая, а затем 1 и 11 июня.

На заседании глава Минздрава Максим Степанов рассказал о существовании четкого алгоритма по снятию карантина. Об этом сообщило издание "РБК-Украина".

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"У нас согласно показателям есть прогнозируемые даты, когда мы считаем, что можем достичь этих показателей. У нас есть контрольные даты, которые мы разработали для себя: это там 22 мая, соответственно потом 1 июня, 11 (июня – 24 канал) и так дальше", – заявил Степанов.

Как сообщил глава Минздрава, на заседании Кабинета министров утвердят постановление относительно алгоритма Минздрава о снятии карантина. "Я думаю, что уже на этой неделе, сегодня-завтра, мы презентуем все это. Мы считаем, что мы будем обращаться к правительству, чтобы было утверждено это соответствующим постановлением", – добавил Максим Степанов.



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