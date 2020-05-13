Дати пом’якшення карантину: що повідомили у МОЗ

Уряд затвердив постанову щодо алгоритму Міністерства охорони здоров’я щодо зняття карантинних обмежень.

На засіданні голова МОЗ Максим Степанов розповів про існування чіткого алгоритму щодо зняття карантинних обмежень. Про це повідомило видання "РБК-Україна".

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"В нас згідно показників є прогнозовані дати, коли ми вважаємо, що можемо досягнути цих показників. У нас є контрольні дати, які ми розробили для себе: це там 22 травня, відповідно потім 1 червня, 11 (червня – 24 канал) і так далі", – заявив Степанов.

Як повідомив очільник МОЗ, на засіданні Кабінету міністрів затвердять постанова щодо алгоритму МОЗ щодо зняття карантинних обмежень. "Я думаю, що вже на цьому тижні сьогодні-завтра ми презентуємо все це. Ми вважаємо, що ми будемо звертатися до уряду, щоб було затверджено це відповідною постановою", - додав Максим Степанов.



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