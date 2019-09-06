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      Давай, задохнись, – россиянка жестоко издевалась над годовалой дочерью: видео 18+

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      Россиянка жестоко издевалась над годовалой дочерью
      Россиянка жестоко издевалась над годовалой дочерью / ukrinform.ua

      Жительница Амурской области России била и обзывала свою годовалую дочь, потому что та испачкалась. В то время подруга "матери" снимала это все на видео и подсмеивалась за кадром.

      Сначала видео с издевательствами над ребенком попало в соцсети – его опубликовала та же подруга горе-матери. Впоследствии информацию распространили российские СМИ.

      Обратите внимание: Суд приговорил горе-мать, которая заморила сына голодом, к 8 годам тюрьмы: детали

      На видео видно, как женщина бьет и обзывает ребенка – ему чуть больше года. Такое наказание от матери девочка получила за то, что испачкалась.

      Не кричи... Жаба ты, тупорылая. Действительно, животное какое-то... Давай, задохнись,
      – говорит женщина на видео.

      Кадры из соцсетей стали поводом для возбуждения уголовного дела против горе матери, сообщает НТВ. Оксана Власова (так зовут "мать") имеет троих детей, после публикации ролика их забрали органы опеки.

      Старшего мальчика воспитывает бабушка, а годовалая девочка и ее несколькомесячная сестра в больнице. Медики отмечают – детей не только унижали, но и били.

      Россиянка издевается над своей дочерью: видео 18+

       

      blog_ava
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      Теги: Новости России Полиция Дети и несовершеннолетние
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