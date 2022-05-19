Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк. Однако хорошо, что о таких заявлениях становится известно широкой публике.

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"Когда был минский процесс, то не такими ли позициями руководствовались Франция и Германия? Торговать с Россией ценой суверенитета и государственной целостности Украины", – отметил политолог.

По словам Антонюка, теперь, зная о такой риторике, украинская сторона должна учитывать этот аспект, потому что он резко измениться не сможет. В то же время мы должны также на них давить.

Если Макрон говорит о территориальной целостности, мы можем предложить: обменяем ваш Марсель на наш Севастополь. Вот выйдите к французскому народу и скажите, что, чтобы прекратить войну, делаем таким образом и Черноморский флот будет находиться у побережья Марселя. Я хочу взглянуть на реакцию Макрона. Мне кажется, он должен согласиться на такое предложение. Александр Антонюк Политолог

Что известно о заявлении Макрона

Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Украине частично уступить свой суверенитет, чтобы "сохранить лицо" Владимиру Путину.

По словам украинского президента, со стороны тех или иных лидеров такие предложения не очень корректны. Украина не готова "что-то кому хранить" и терять за это свои территории.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Владимира Путина никто не провоцировал на войну против Украины, поэтому он должен сам искать способы "сохранить лицо".

В то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что кроме Макрона Украине предлагали пойти на территориальные уступки Кремлю и другие европейские политики.

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