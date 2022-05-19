Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. Однак добре, що про такі заяви стає відомо широкому загалу.

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"Коли був мінський процес, то чи не такими позиціями керувалися Франція та Німеччина? Торгувати з Росією ціною суверенітету й державної цілісності України", – зазначив політолог.

За словами Антонюка, тепер, знаючи про таку риторику, українська сторона має враховувати цей аспект, бо різко змінитися він не зможе. Водночас ми повинні також на них тиснути.

Якщо Макрон говорить про територіальну цілісність, то ми можемо запропонувати: обміняймо ваш Марсель на наш Севастополь. От вийдіть до французького народу й скажіть, що аби припинити війну, робимо таким чином і Чорноморський флот перебуватиме біля узбережжя Марселя. Я хочу подивитися на реакцію Макрона. Мені здається, він мав би погодитися на таку пропозицію. Олександр Антонюк Політолог

Що відомо про заяву Макрона

Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу розповів, що президент Франції Еммануель Макрон пропонував Україні частково поступитись своїм суверенітетом, щоб "зберегти обличчя" Володимиру Путіну.

За словами українського президента, з боку тих чи інших лідерів такі пропозиції є не дуже коректними. Україна не готова "щось комусь зберігати" і втрачати за це свої території.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Володимира Путіна ніхто не провокував на війну проти України, тому він має сам шукати способи "зберегти обличчя".

Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що окрім Макрона, Україні пропонували піти на територіальні поступки Кремлю й інші європейські політики.

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